Albero di Natale più grande del mondo, oggi al via lavori di allestimento sul Monte Ingino - Tuttoggi

Nella mattinata di domenica 18 settembre partite le operazioni che a inizio dicembre daranno vita alla grande sagoma luminosa sul monte di Gubbio, ecco i numeri di questa straordinaria installazione

Hanno preso il via questa mattina (domenica 18 settembre) le operazioni di realizzazione dell’Albero di Natale più grande del mondo.

Dopo il “risveglio alberaiolo” di domenica 4 settembre in cui i volontari si sono ritrovati in sede al rientro dalla pausa estiva e il fine settimana caratterizzato dalla tradizione Ubaldiana in cui ricorre l’anniversario della Traslazione del corpo del Santo Patrono Ubaldo, per la 42^ volta gli “Alberaioli” hanno ripreso a distendere cavi e luci lungo le pendici del Monte Ingino per dare vita alla gigantesca sagoma luminosa.