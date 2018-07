Alberi caduti a Foligno, disagi per la viabilità

Notte di super lavoro la notte scorsa per i vigili del fuoco di Foligno, alle prese con vari alberi caduti a seguito del maltempo, con la pioggia e la tromba d’aria che si è abbattuta in tutto il comprensorio.

Diverse le strade ostruite dagli alberi caduti, creando disagi agli automobilisti. Come a Porta Firenze, dove in serata sono intervenuti i vigili del fuoco. Anche in via Maceratola una pianta è caduta bloccando l’accesso alle auto.

