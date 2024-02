L'Alberghiero tifernate conquista tre medaglie ai Campionati della Cucina Italiana - Tuttoggi.info

Un argento e due bronzi nelle rispettive categorie per tre allievi dell'IIS "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" nel più grande evento competitivo della gastronomia italiana

Grande successo per gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Città di Castello durante l’VIII edizione dei Campionati della Cucina Italiana all’Expo Centre Italy di Rimini, importante manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic) – riconosciuta dal circuito Worldchefs – che ogni anno riunisce le più grandi professionalità del paese.

Tre allievi dell’Alberghiero “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”, che da tempo fa notizia per gli importanti successi professionali raggiunti, hanno conquistato altrettante medaglie in tre diverse categorie: Mattia Fiorucci del 4DE ha vinto l’argento per il “Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri”, Rebecca Fumanti ha conquistato il bronzo nella categoria “Cucina Calda K1 senior” e Marco Giglio ha strappato lo stesso metallo per la “Cucina Calda K1 Junior”.

Grandissima soddisfazione è stata espressa dai due coach, i prof. Emanuele Ascani e Sara Sensi, che hanno affiancato i giovani professionisti in questo importante traguardo. Subito dopo la vittoria Mattia ha commentato: “Sono al settimo cielo perché ci siamo allenati tanto e la tensione è sempre molto alta… ma alla fine l’impegno paga”; Rebecca ha invece parlato di “un successo tanto sognato che mi rende orgogliosa del lavoro fatto. Ringrazio la Scuola per avermi permesso di partecipare e aver creduto in me”. Marco, infine, ha detto: “Un premio che condivido con la mia squadra perché insieme abbiamo lavorato sodo e ringrazio prof e scuola che mi hanno permesso di salire sul podio, il merito è soprattutto loro”.

Bellissima è stata anche l’esperienza di Mattia Pasquetti e Gomez Elianny nel “Contest Ragazzi Speciali”, con menzioni individuali da parte della giuria. “Faccio le mie congratulazioni più vive a tutti i ragazzi per il trionfo ottenuto ai Campionati della Cucina Italiana, che confermano professionalità e impegno della scuola nel valorizzare e incoraggiare le eccellenze – ha commentato Marta Boriosi, dirigente scolastica dell’IIS Patrizi-Baldelli-Cavallotti – Sono felice per loro e orgogliosa per l’Umbria che, grazie ai suoi ambasciatori, riesce a presentare al meglio e far amare le sue eccellenze”.