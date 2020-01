Al via potatura di alberi in tutto il territorio comunale di Deruta - Tuttoggi

Procede il piano di manutenzione straordinaria di potatura elaborato dal Comune di Deruta. Per il periodo idoneo della stagione 2019-2020 si stanno eseguendo potature di alberi in tutto il territorio: Via Circonvallazione, Quartiere dell’Arte, plessi scolastici, Quercie San Nicolò di Celle, Borgo Garibaldi, Via Corcioni, Ex Scuola media, Via L. Spallanzani, parcheggio cimitero Deruta, Via della Tecnica, Via del Ciliegio, frazione Pontenuovo, Via Padre Rufino Niccacci, Via del Mandorlo, Via dei Mille, Frazione Ripabianca, Strada Casalina-Ripabianca, Via Fosso della Rena, Piazzale Aldo Moro, Percorso Verde, Scarpata Borgo Garibaldi, n°335 spalcature Zona PIP, Chiostro Museo Regionale della Ceramica, Giardino Via della Zaffera, Parcheggio Sant’Angelo di Celle, Via Giovanni Boccaccio.

“Abbiamo deciso di investire molto nella manutenzione attraverso un programma dettagliato e pianificato in ogni aspetto – dichiara il vicesindaco Giacomo Marinacci – affinché possa essere dato nuovo lustro alla nostra città. Sicuramente Deruta non ha bisogno di un biglietto da visita come città dell’arte e della maiolica, ma di certo ci sono lavori di miglioramento che da tempo sono attesi dai nostri cittadini. Uno di questi è stato lo sfoltimento dei voluminosi alberi che non solo potevano diventare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e in alcuni casi oscuravano i punti luce dell’illuminazione pubblica causando zone buie. “

“La riqualificazione del verde è di certo una delle priorità – conclude il vicesindaco – non solo a livello di sicurezza o di patrimonio arboreo, ma anche perché la città sia percepita e vissuta dai cittadini come luogo di incontro e di vita sociale e dai turisti come una cittadina umbra difficile da dimenticare. Questa Amministrazione sta lavorando con impegno per mostrare a tutti le potenzialità e la bellezza di Deruta”.