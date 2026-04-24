Ikea apre a Corciano e assume | Le figure richieste - Tuttoggi.info

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Ikea apre a Corciano e assume | Le figure richieste

Massimo Sbardella

Ikea apre a Corciano e assume | Le figure richieste

Ven, 24/04/2026 - 13:02

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Ikea apre a Corciano ed ha già aperto alle candidature per il personale da assumere. Come anticipato da La Nazione, è stata scelta l’area del Quasar, dove sorgerà un “local store”, cioè un negozio di medie dimensioni, di circa 2mila metri quadrati, dove saranno esposte alcune soluzioni di arredo, ma soprattutto saranno presenti i consulenti con i quali “progettare” l’angolo della propria casa da arredare.

Insomma, non si tratterà del piccolo corner che per un periodo è stato aperto all’interno del centro commerciale di Collestrada, ma nemmeno il grande store che più volte si è pensato di realizzare a Perugia, prima nella zona di San Martino in Campo e poi proprio nell’area ex Enel a Collestrada. Progetti che sono stati definitivamente accantonati, anche perché nel frattempo il colosso svedese ha cambiato il proprio approccio commerciale, scegliendo di essere presente, nelle realtà più piccole, con punti vendita dove gli arredi (camere, cucine, soggiorno, terrazzo, giardino) si possono progettare ed ordinare, per riceverli direttamente a casa propria.

Per il punto vendita “di Perugia” – così è indicato nel sito di Ikea – sono aperte le candidature per i profili richiesti. Ikea ricerca consulenti di arredo e addetti alle vendite. Ambiti per i quali “per la prossima apertura per l’area di Perugia stiamo costruendo la nostra squadra di consulenti d’arredo” si legge nel sito.

I contratti prospettati sono part-time, con richiesta di disponibilità lavorativa su turni per 5 giorni settimanali su 7.

Oltre al compenso, Ikea ricorda che sono garantiti:

  • Sconto dipendenti del 15% sull’acquisto di prodotti IKEA;
  • Ticket Restaurant;
  • Portale di sconti e convenzioni aziendali dove troverai una gamma di prodotti e servizi per viaggi, tempo libero, tecnologia e molto altro.

Per inviare il proprio curriculum, si deve andare dal sito Ikea alla sezione “lavori”, da cui si può selezionare “area di lavoro – Perugia”.

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