Narni, rubavano ai pensionati borse e carte di credito per svuotarle. Presi grazie alle videocamere - Tuttoggi.info

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Narni, rubavano ai pensionati borse e carte di credito per svuotarle. Presi grazie alle videocamere

Redazione

Narni, rubavano ai pensionati borse e carte di credito per svuotarle. Presi grazie alle videocamere

Erano 3 i ladri che su Narni lo scorso anno avevano rubato borse con soldi e carte di credito con cui hanno prelevato ingenti somme di denaro. Deferiti dai Carabinieri
Ven, 24/04/2026 - 12:38

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I Carabinieri di Narni e Narni Scalo hanno deferito tre persone ritenute responsabili di furti aggravati ed indebito utilizzo di carte di credito. L’attività, svolta grazie al lavoro di incrocio dati, analisi delle telecamere di videosorveglianza e accertamenti bancari, ha consentito di far luce su due distinti episodi risalenti allo scorso anno.

Furto di una borsa con 1000 euro e carte di credito

I militari della Stazione di Narni hanno deferito un 41enne, di origini ecuadoregne e residente a Roma, gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile di un furto consumato a maggio del 2025 all’interno di un esercizio commerciale del centro narnese. Aveva rubato ad una 66enne la borsa contenente 1000 euro in contanti ed alcune carte di credito, con cui erano stati poi effettuati alcuni prelievi per un ammontare complessivo di altrettanti 1.000,00 €. Le indagini hanno sub o un’accelerazione grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e degli ATM dove erano state indebitamente utilizzate le carte che hanno permesso di risalire all’identità del presunto responsabile.

Furti nei supermercati di Narni Scalo

Altro furto dello scorso anno a Narni Scalo. Due giovani donne di origini bulgare, rispettivamente di 27 e 29 anni, entrambe residenti nel Nord Italia già note alle Forze dell’Ordine, sarebbero le presunte autrici di furti con destrezza avvenuti all’interno di due supermercati della Fraz. Scalo a danno dei pensionati della zona a cui erano stati sottratti, complessivamente, 400 € in contanti ed alcune carte di credito, con cui le indagate avevano tentato di effettuare prelievi e disporre bonifici bancari all’estero. Anche in questo caso si è risaliti all’identificazione delle due grazie all’analisi delle riprese dei circuiti di videosorveglianza ed ai movimenti bancari relativi agli strumenti di credito asportati.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

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