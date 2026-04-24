Nomine a Terni: Tomas Nardini neo presidente comunale per Gioventù Nazionale - Tuttoggi.info

Giovedì 23 aprile si è riunito il primo coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale Terni, a seguito del congresso provinciale. Nel corso della riunione, il Presidente provinciale Giovanni Alunni Pistoli ha ufficializzato la nomina di Tomas Nardini a Presidente del coordinamento comunale di Gioventù Nazionale per Terni.

“Una scelta che si inserisce nel percorso di rafforzamento e radicamento del movimento sul territorio, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più strutturata e capillare tra i giovani”, specifica in una nota il partito. Al neoeletto sarà affidato il compito di guidare e coordinare l’attività del movimento a Terni, promuovendo iniziative, coinvolgendo nuovi ragazzi e rappresentando un punto di riferimento per una comunità giovane che vuole essere protagonista.