Nomine a Terni: Tomas Nardini neo presidente comunale per Gioventù Nazionale - Tuttoggi.info

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Nomine a Terni: Tomas Nardini neo presidente comunale per Gioventù Nazionale

Redazione

Nomine a Terni: Tomas Nardini neo presidente comunale per Gioventù Nazionale

Tomas Nardini è il nuovo Presidente del coordinamento comunale di Gioventù Nazionale di Terni. Ufficializzato dopo il congresso provinciale del partito
Ven, 24/04/2026 - 13:45

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Giovedì 23 aprile si è riunito il primo coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale Terni, a seguito del congresso provinciale. Nel corso della riunione, il Presidente provinciale Giovanni Alunni Pistoli ha ufficializzato la nomina di Tomas Nardini a Presidente del coordinamento comunale di Gioventù Nazionale per Terni.

“Una scelta che si inserisce nel percorso di rafforzamento e radicamento del movimento sul territorio, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più strutturata e capillare tra i giovani”, specifica in una nota il partito. Al neoeletto sarà affidato il compito di guidare e coordinare l’attività del movimento a Terni, promuovendo iniziative, coinvolgendo nuovi ragazzi e rappresentando un punto di riferimento per una comunità giovane che vuole essere protagonista.

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