Ospedale di Perugia: al via il progetto Prems su soddisfazione dei pazienti - Tuttoggi.info

Migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria partendo dall’ascolto diretto dei cittadini. Con questo obiettivo, la Regione Umbria e l’Azienda Ospedaliera di Perugia, in collaborazione con il Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, avvieranno il 27 aprile una nuova indagine rivolta ai pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Perugia.

Il progetto, denominato Prems (Patient Reported Experience Measures) consentirà di monitorare in modo sistematico la soddisfazione dei pazienti rispetto a diversi aspetti fondamentali del percorso di ricovero. Tra questi: la comunicazione con il personale sanitario, il coinvolgimento nelle decisioni di cura, la qualità dei servizi alberghieri. I risultati raccolti saranno utilizzati per orientare interventi mirati e promuovere un miglioramento continuo delle performance aziendali e della qualità complessiva dei servizi offerti. La partecipazione è completamente facoltativa e non ha alcuna influenza sul percorso di cura dei pazienti.

I dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, analizzati in forma aggregata e utilizzati unicamente per finalità di ricerca e miglioramento dei servizi sanitari. Per aderire sarà sufficiente fornire un indirizzo e-mail e/o un numero di telefono cellulare. Al termine del ricovero, i pazienti riceveranno un link per accedere a un questionario anonimo da compilare online.

“Con questo progetto vogliamo dare voce in modo strutturato all’esperienza dei cittadini, trasformando le loro indicazioni in azioni concrete di miglioramento. Si tratta di un’iniziativa che rafforza il nostro impegno verso una sanità sempre più trasparente, partecipata e centrata sulla persona” dichiara il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso.