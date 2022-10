Al via l’anno accademico 2022/2023 dell’Unitre di Marsciano - Tuttoggi

All’inaugurazione sono intervenuti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sindaco Francesca Mele e l’assessore all’associazionismo Manuela Taglia. “È un piacere – ha sottolineato il sindaco rivolgendosi al numeroso pubblico presente – vedere con quanto impegno ed entusiasmo questa associazione riprende a pieno ritmo le proprie attività didattiche tornando a coinvolge tantissimi nostri concittadini e dimostrandosi, come già in passato, un punto di riferimento e di contatto per tante altre associazioni locali e per importanti progetti e attività che la stessa amministrazione promuove a sostegno di inclusione e socializzazione, del benessere della terza età e degli scambi intergenerazionali”.

Proprio la grande propensione dell’associazione ad interagire e collaborare con istituzioni e Terzo settore è uno degli aspetti richiamati dalla stessa presidente Canapacci e ribaditi anche dall’assessore Taglia nel suo intervento in cui ha avuto modo di ringraziare l’Unitre per la propria partecipazione, da ultimo, all’evento promosso dal Comune “Generazioni in gioco” che si è svolto sabato primo ottobre con tante realtà associative del territorio che hanno dato vita ad attività ludico-sportive e culturali partecipate da bambini e adolescenti insieme ai genitori e ai nonni.

Le attività didattiche

Sono già ripresi i corsi di attività motoria, ballo, burraco, laboratorio teatrale e attività manuali per la realizzazione di piccoli manufatti da vendere in occasione dei mercatini natalizi. Per il 26 ottobre è prevista la presentazione del libro “Magie, sensazioni, sogni” di Angelo Savelli. A novembre è in programma una lezione sull’arte e un ciclo di 4 lezioni sul tema “Umbria terra nostra: luoghi, persone, vicende”.

Altri corsi, tra cui invito alla lettura, informatica, cultura generale, lingue inglese e spagnolo, educazione alla salute e yoga, si svolgeranno a partire da gennaio 2023.

Già in programma ci sono anche tre gite. La prima il 15 ottobre a Mondolfo, uno dei Borghi più belli d’Italia in provincia di Pesaro Urbino, la seconda a Perugia e la terza il 15 e 16 dicembre in Abruzzo per un viaggio sul treno storico della “Transiberiana d’Abruzzo” che attraversa parchi e riserve naturali collegando Sulmona a Isernia in Molise.

Per informazioni sui corsi attivati e le attività didattico-ricreative organizzate è possibile recarsi alla sede dell’Unitre in via salita Biscarini il lunedì dalle 09.30 alle 11.30.