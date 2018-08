Al via la XVI^ edizione di “Velimna, gli Etruschi del fiume”

Mercoledì 29 agosto, alle ore 19.30, alla Necropoli del Palazzone, Ponte San Giovanni, con una conferenza di Luana Cenciaioli, direttrice del Museo archeologico nazionale dell’Umbria e del Museo archeologico nazionale di Orvieto, si svolgerà la cerimonia inaugurale della manifestazione “Velimna, gli Etruschi del fiume”, giunta alla sedicesima edizione. Promossa dalla Pro Ponte-Pro Ponte etrusca onlus di Ponte San Giovanni, quest’anno l’iniziativa sarà dedicata a “Perugia etrusca” e si protrarrà fino a domenica 2 settembre. Tra le iniziative in programma particolare importanza avrà il convegno “Perugia etrusca” previsto per tutta la giornata di venerdì 31 agosto nella sala Umbri ed Etruschi del Museo archeologico nazionale dell’Umbria, piazza Giordano Bruno, 10, Perugia. Coordinato da Luana Cenciaioli e Agnese Massi Secondari, vedrà la partecipazione di studiosi che affronteranno con le loro relazioni specifici aspetti.

Luana Cenciaioli parlerà su 35 anni di studi e ricerche su Perugia etrusca, Sergio Occhilupo, invece, su Perugia villanoviana, Sergio Fatti sui sepolcreti dello Sperandio e sugli scavi recenti, Riccardo Massarelli sulle famiglie perugine etrusche dei cacni e degli anei marcna, Agnese Massi Secondari su “Perugia fuori Perugia”, Silvia Racano sulle altre famiglie del Palazzone mentre Grazia Tosi sulla geomatica per i beni culturali. Giovanni Altamore, Adele Lagi, Maria Cappelletti concluderanno con una relazione sul fontanile di S. Martino in Colle. Nel corso del convegno, alle ore 12, saranno presentati gli atti del IV convegno intitolato “Etruschi ed Umbri genti di confine”. Per maggiori informazioni: 0755727141.

La manifestazione sarà preceduta da una mostra scientifico-fotografica dedicata a Perugia etrusca in corso fino a sabato 25 agosto alla Rocca Paolina di Perugia e da due visite guidate: una, con partenza da piazza Grimana, sabato 25 agosto, alle ore 15,30, al Pozzo etrusco e agli scavi del Duomo con Luana Cenciaioli (per prenotazioni: 3332706325 – 360600269) e un’altra, sempre con partenza da piazza Grimana, domenica 26, alle ore 17,30 e alle ore 18,30, all’Arco etrusco e alle mura, all’ipogeo di San Manno e alla necropoli dello Sperandio con autobus panoramico a cura di Luana Cenciaioli e Michele Bilancia, presidente dell’Associazione “Radici di pietra” (per prenotazioni: 3332706325 – 360600269). “Velimna” ha il patrocinio e la collaborazione del Mibac, del Polo museale dell’Umbria, del Manu, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, della Regione Umbria, del Comune di Perugia, della Camera di commercio di Perugia, dell’Università degli studi di Perugia-Dipartimento di Lettere.

