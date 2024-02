Al via Acqua Amica 2024: in programma visite per gli studenti alla Sorgente della Lupa e ai depuratori di Terni e Orvieto - Tuttoggi.info

Quest’anno la Sii offrirà visite guidate in tre impianti, nei mesi di aprile e maggio, per gli studenti delle scuole del territorio

E’ partito in questi giorni Acqua Amica, il progetto dedicato alle scuole del territorio servito dalla Sii, giunto alla sua terza edizione.

Quest’anno la Sii offrirà visite guidate in tre impianti, nei mesi di aprile e maggio, per gli studenti delle scuole del territorio, con la collaborazione dei soci Asm e Umbriadue: la Sorgente della Lupa, il depuratore di Gabelletta (Terni) e il depuratore di Orvieto; la Sorgente della Lupa per gli studenti della primaria, i depuratori per gli studenti della secondaria.

La partecipazione è riservata a circa 750 alunni, che dovranno, poi, realizzare una tesina sulla visita didattica. Una giuria formata da tecnici Sii, Asm e Umbriadue giudicherà i lavori e decreterà i vincitori per ogni sezione. Sono previsti tre premi in denaro per la primaria e tre premi in denaro per la secondaria, destinati all’acquisto di materiale scolastico.

Testa: “L’educazione al rispetto dell’ambiente è fondamentale”

“Prosegue il viaggio sul tema della sostenibilità”, dichiara l’amministratore delegato della Sii, Giuseppe Testa. “L’educazione al rispetto dell’ambiente e all’uso consapevole della risorsa idrica sono priorità fondamentali del mondo in cui viviamo. E’ essenziale che le nuove generazioni siano motivate a diventare promotrici del cambiamento per un futuro sostenibile”.

Il commento del presidente della Sii

“Le nuove generazioni – ha aggiunto il presidente della Sii, Carlo Orsini – sono la chiave per trasportare la nostra società verso modelli più sostenibili e resilienti. E’ particolarmente importante educare i giovani sul valore dell’acqua e sulla necessità di preservarla. I progetti dedicati alle scuole possono svolgere un ruolo importante, fornendo ai ragazzi le conoscenze necessarie per diventare cittadini responsabili e attenti alla salvaguardia dell’ambiente in cui vivono”.