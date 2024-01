Al Teatro Nuovo di Spoleto arriva "Inferno", la danza di Roberto Castello - Tuttoggi.info

La coreografia "Inferno" è stata anche insignita del prestigioso Premio UBU 2022 come Migliore Spettacolo di Danza

La Stagione 23/24 del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto ospita, venerdì 12 gennaio alle 20.45, lo spettacolo Inferno (PREMIO UBU 2022 come Miglior spettacolo di Danza) di Roberto Castello – tra i coreografi che hanno fondato la danza contemporanea in Italia – in collaborazione con Alessandra Moretti.

Danzano, Martina Auddino, Erica Bravini, Riccardo De Simone, Susannah Iheme, Michael Incarbone, Alessandra Moretti e Giselda Ranieri.

Una tragedia in forma di commedia – seducente, piacevole, coinvolgente, brillante e divertente – sull’invadenza dell’ego.