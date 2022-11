Al Teatro Concordia di Marsciano una serata dedicata alla cultura delle cure palliative - Tuttoggi

L’iniziativa è promossa dall'Associazione Zero K, con il patrocinio del Comune nell'ambito del progetto “Zero K oltre i confini”

La cultura delle cure palliative attraverso le forme espressive delle arti contemporanee. Si intitola “Delicatamente fragile, una storia di amore e vita” l’iniziativa in programma giovedì 17 novembre alle ore 18.30 presso il Teatro Concordia di Marsciano, organizzata dall’associazione Zero K di Carpi (Modena) con il patrocinio del Comune di Marsciano. Ospite e presentatrice della serata sarà Annalisa Baldi, cantante ed annunciatrice umbra, scoperta nella prima edizione del talent show musicale “X Factor”, ospite più volte in noti programmi televisivi come “Quelli che il calcio” e “Scorie” (Rai 2) e che dal 2002 si esibisce in tutta Italia con la sua band ZeroInCondotta.

La serata, ad ingresso libero, inizierà con il format ormai collaudato di Zero K Talk “Oltre i confini”, dove gli ospiti che saliranno sul palco saranno Alessandro Lucarini, medico palliativista del Distretto Media Valle del Tevere dell’Usl Umbria 1, Paolo Toccaceli, medico palliativista Hospice La Casa nel parco di Perugia dell’Usl Umbria 1, Luigi Vetrone, infermiere Hospice Cassino, Giovanna Sarti, avvocato di Modena, e Luana Pioppi, giornalista. Il talk, preceduto dai saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, sarà moderato da Massimiliano Cruciani, presidente dell’associazione Zero K. Seguirà Zero K Ted in cui sarà il poeta Alessandro Focarelli ad intrattenere la platea con il monologo “Delicatamente fragile”. Dalle ore 20,45 andrà in scena il Teatro Di Zero K con lo spettacolo “Nella bolla” con Saverio Bari, Francesca Bacchelli, Roberto Andreoli ed Alberto Dolfi.