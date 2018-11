Al lavoro per installare la pista di ghiaccio in centro

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Lavori in corso, in piazza Matteotti, per l’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Una delle attrazioni più amate nel periodo natalizio, ma anche tra le più discusse. I detrattori, infatti, lamentano l’impatto visivo della grande pista (compreso il generatore necessario per il mantenimento del ghiaccio) tra gli edifici medievali del centro storico. Sia nell’area di piazza della Repubblica, dove era stata collocata inizialmente, sia nella vicina piazza Matteotti, di fronte al Tribunale.

E puntualmente ormai da quattro anni, da quando cioè l’amministrazione Romizi la introdusse tra le attrazioni delle festività natalizie nel centro storico, ogni volta che gli operai iniziano a prepararne l’installazione, la pista di ghiaccio genera polemiche e divide la città. Tra coloro che appunto ne contestano l’impatto e che vorrebbero attrazioni e addobbi più eleganti per “il salotto buono della città” e quanti invece ricordano il successo di questa pista, che richiama numerosi perugino e turisti provenienti da altre città. Persone che altrimenti si recherebbero nei due centri commerciali che hanno già attivato la pista di ghiaccio, sempre molto frequentata.

I commercianti confidano nel fatto che la bellezza del luogo ed il divertimento assicurato con la pista di ghiaccio possano spingere le persone a salire in centro, soluzione più affascinante per respirare l’atmosfera di festa e per fare regali, ma sicuramente più scomoda e più costosa, considerando il prezzo dei parcheggi o, in alternativa,d el biglietto del Minimetrò.

E con l’approssimarsi delle festività torna anche il Mercatino di Natale nella Rocca Paolina e nelle vie dell’acropoli, considerato tra i più suggestivi del centro Italia.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa