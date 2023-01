Al centro A.B.A. “L’Edera” una giornata di incontri gratuiti dedicati all'autismo - Tuttoggi

A disposizione l'11 febbraio esperti del settore per chi abbia bisogno di un consulto specialistico

Una giornata dedicata all’autismo e ai disturbi del linguaggio, con incontri gratuiti con esperti del settore per chi abbia bisogno di un consulto specialistico. Ad organizzarla, sabato 11 Febbraio 2023, è il Centro A.B.A. “L’Edera” di Foligno, che mette i suoi esperti a disposizione dalle 8,30 alle 12,30. L’appuntamento è presso i locali del Centro in via A. Da Sangallo a Foligno.

Verranno messi a disposizione di tutti incontri gratuiti con esperti in analisi del comportamento e logopedia. Per accedere agli appuntamenti è necessario prenotarsi (si può farlo attraverso i numeri 334 7056079, 320 7482346 e 347 6303625). “Dopo l’iniziativa dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre questi incontri gratuiti con i nostri esperti, un’analista del comportamento e una logopedista, che saranno a disposizione delle famiglie che vivono la problematica dell’autismo e del disturbo del linguaggio – spiegano dal Centro –. In maniera gratuita, queste famiglie potranno accedere ad un consulto altamente specialistico. Nel corso dei nostri anni di operato, abbiamo notato un aumento di queste problematiche e crediamo sia importante che tutti possano entrare in contatto con degli esperti che sappiano capire le loro necessità e valutare la situazione, in modo da programmare l’approccio migliore per il futuro dei ragazzi e delle loro famiglie”.