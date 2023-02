"Aiuto, quello straniero mi ha aggredito", ma era lei ad aver derubato lui - Tuttoggi

Accompagnati presso gli uffici della Questura per l’identificazione e gli accertamenti del caso, è emerso che la donna era inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Perugia, emesso lo scorso 10 gennaio. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e inosservanza del provvedimento di divieto.

Gli agenti hanno poi spiegato al derubato che, in questi casi, sia importante chiedere aiuto alle forze dell’ordine, evitando di farsi giustizia da sé; per tali ragioni, lo hanno quindi informato che sarebbe stato deferito per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

(foto di repertorio)