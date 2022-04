"Aiuto, ho appena subito un furto!", fermata auto bianca ma si rivela un equivoco - Tuttoggi

La cassiera di un noto negozio di calzature ha chiamato la Polizia tifernate, che ha subito intercettato la presunta vettura in fuga, alla fine si è però trattato di una spiacevole "svista"

Allarme, ieri pomeriggio (24 aprile), per un presunto furto segnalato da una cassiera in un noto negozio di calzature in via Morandi, a Città di Castello.

La donna ha infatti chiamato il Commissariato di Polizia tifernate riferendo che una coppia, dopo aver preso della merce senza pagarla, si era allontanata a bordo di un’auto sportiva di colore bianco, di cui ha pure fornito il numero di targa.