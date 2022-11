Ai domiciliari viene colpito da un malore: salvato dalla Polizia - Tuttoggi

Un controllo che ha salvato la vita a un 41enne bastiolo colpito da un malore quello avvenuto sabato notte per verificare l’effettivo rispetto dei domiciliari.



Ne dà notizia la questura di Perugia in una nota: lo scorso weekend, durante i controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in regime di detenzione domiciliare, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi hanno prestato soccorso ad un uomo di 41 anni residente a Bastia Umbra che aveva accusato un malore.

Gli operatori, infatti, nel corso delle verifiche all’interno dell’abitazione del destinatario del provvedimento, hanno visto l’uomo – affetto da problemi di salute – lamentare un acuto dolore al petto, verosimilmente causato da un attacco cardiaco. Dopo averlo immediatamente soccorso e compresa la gravità della situazione, gli agenti lo hanno accompagnato presso il Pronto Soccorso di Assisi e affidato alle cure dei sanitari