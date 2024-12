AgriEuro apre le porte all’Università degli Studi di Perugia - Tuttoggi.info

La collaborazione tra AgriEuro e l’Università di Perugia prosegue con successo. Questa settimana gli studenti del corso di Strategie di Comunicazione Aziendale della Facoltà di Scienze Politiche hanno avuto l’opportunità di immergersi completamente nel mondo AgriEuro, visitando la nostra sede e interagendo direttamente con le nostre risorse. Sotto la guida esperta della prof.ssa Cecilia Chirieleison, impegnata con passione nella realizzazione di progetti didattici innovativi e calati sulle esigenze reali del mondo professionale, i ragazzi sono impegnati in un Business Case particolarmente stimolante, che vede la nostra azienda al centro di un progetto di comunicazione volto a rafforzare la notorietà del brand AgriEuro.

La giornata è iniziata con un caloroso benvenuto da parte della nostra CFO, Alessia Settimi, che ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. Questo scambio, ci permette di arricchire reciprocamente le nostre conoscenze e di creare sinergie innovative. Successivamente, gli studenti hanno avuto modo di scoprire i valori che animano AgriEuro: rispetto, responsabilità, passione e cura. Questi principi, che guidano le nostre azioni quotidiane, sono stati il filo conduttore della visita, durante la quale i ragazzi hanno potuto apprezzare un ambiente di lavoro stimolante, innovativo e internazionale, dove la formazione e il lavoro di squadra sono al centro del nostro fare impresa.

Dalla teoria alla pratica: un percorso di crescita

Il confronto diretto con il nostro CEO, Filippo Settimi, è stato un’occasione unica per gli studenti di porre domande e chiarire dubbi sul progetto in corso. Divisi in gruppi, hanno potuto confrontarsi direttamente con l’ideatore di AgriEuro, ricevendo preziosi feedback e consigli sulle principali leve di comunicazione che oggi distinguono la nostra offerta sul mercato online.

Un momento chiave è stato poi l’incontro con Roberta Melis, Business Process Manager di AgriEuro, che ha guidato gli studenti in un vero e proprio viaggio all’interno dei processi aziendali, illustrando le attività di ciascuna divisione. La visita agli uffici e alla nostra logistica interna ha permesso ai ragazzi di toccare con mano come funziona un’azienda e-commerce, offrendo loro un’esperienza pratica e coinvolgente.

Un team affiatato al servizio del cliente

La mattinata si è conclusa con un’immersione ancora più profonda nel mondo AgriEuro. Gli studenti hanno incontrato i professionisti di alcune aree strategiche dell’azienda: dall’ufficio acquisti, impegnato nella selezione dei migliori prodotti per la costruzione di un catalogo in continuo aggiornamento, alla redazione contenuti web, per l’implementazione sul nostro sito di materiale informativo dettagliato e contenuti multimediali ad hoc per ogni articolo. Hanno poi approfondito la centralità dell’assistenza post-vendita, un servizio che fa la differenza e che distingue AgriEuro sul mercato digitale. Infine, hanno

potuto conoscere i colleghi che si occupano dei nostri mercati esteri, testimoniando la dimensione internazionale della nostra azienda.

Appuntamento il 6 dicembre presso l’Università degli Studi di Perugia per la presentazione dei progetti finali a cura degli studenti del corso di Strategie di Comunicazione Aziendale.