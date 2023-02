Agguato striscione FEDAYN Roma, ultras Ternana "Gesto infame" - Tuttoggi

Ultras Ternana su agguato contro FEDAYN Roma "Gesto infame". Si teme escalation di violenza. Romanisti pronti a "guerra"

Mondo ultras in stato di agitazione per l’agguato e il furto dello striscione dei FEDAYN, storico gruppo ultras della Curva Sud romanista. Il caso ha generato una serie di prese di posizione e potrebbe innescare una spirale di violenza che sta mettendo in allarme le forze dell’ordine. I gemellaggi tra le varie curve, infatti, lascia presupporre che potrebbero esserci altri episodi di violenza, come quello che si è verificato nella giornata di sabato 4 febbraio nei pressi dell’Olimpico. Un gruppo organizzato di circa 40 ultras della Stella Rossa Belgrado (presenti in Italia per seguire la trasferta della loro squadra di Basket in Eurolega e storicamente gemellati con la curva del Napoli) ha infatti assalito con bastoni e manganelli alcuni tifosi della Roma in un vero e proprio agguato nell’ambito del quale sono rimaste ferite almeno tre persone. I serbi hanno inoltre sottratto lo storico striscione FEDAYN e la bandiera gigante con la scritta “Brigata Roberto Rulli” (uno dei fondatori del gruppo ultras).

Agguato ultras, quelli della Ternana “Gesto infame”

Il caso ha suscitato reazioni da parte di tutto il mondo ultras e anche quelli della Ternana sono intervenuti: “Anni di militanza hanno insegnato che ci sono dei valori imprescindibili che vanno rispettati in ogni situazione. Andare contro questi elementi basilari genera comportamenti infami che nulla hanno a che vedere con il nostro mondo. Siamo vicini ai FEDAYN ROMA e sappiamo che la loro mentalità li porterà ad agire nel modo giusto in un momento terribile per loro e per tutto il movimento”.