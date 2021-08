Aggressioni e sputi in attesa di prelevare al bancomat: denunciato 62enne

L'uomo si è avventato contro due donne

Aggressioni e sputi in coda, mentre si aspetta il turno per prelevare contante allo sportello. La scena ad Elce, quando un uomo, senza motivo, ha aggredito due donne.

L’aggressione al bancomat

Il soggetto, un cittadino italiano classe 1959, impegnato nelle procedure di prelievo presso uno sportello bancomat aveva terminato e notava due donne, nelle immediate vicinanze, all’interno della loro autovettura, in attesa del loro turno per prelevare. D’improvviso ha iniziato ad urlare contro di loro e ha inveire verbalmente contro quelle che erano nonna e nipote.

Aggressione alla signora più anziana

Proprio la conducente, la giovane nipote, non sentendo cosa l’uomo stesse proferendo, ha abbassato il finestrino dell’auto chiedendo gentilmente all’uomo di ripetere le sue richieste alzando la propria mascherina al fine di coprire la bocca vista la troppa vicinanza fra i due. Di tutto punto il soggetto fulmineamente si è avvicinato ancor più al finestrino abbassandosi e sputando due volte colpendo il volto della ragazza. Nell’immediatezza del fatto ha aggredito anche la nonna della ragazza che nel frattempo era scesa dall’auto per cercare di proteggere la nipote dal delirio dell’uomo il quale minacciando le due vittime colpiva a calci l’autovettura.

Cittadino deferito

Gli agenti dopo aver tranquillizzato le due donne visibilmente scosse da quanto accaduto, hanno l’uomo e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza privata, danneggiamento e minacce.