Aggredisce e minaccia agenti, 46enne spoletino arrestato

I poliziotti erano intervenuti dopo una lite, l'uomo non potrà uscire di notte dalla propria abitazione

Gli agenti del Commissariato di polizia di Spoleto erano intervenuti per sedare una lite. Ma il 46enne, cittadino italiano gravato da numerosi precedenti di polizia, ha proseguito con la propria condotta oppositiva, minacciando i poliziotti e colpendo uno di questi al volto, causandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Contenuto in sicurezza, il 46enne – che anche durante il tragitto e all’interno degli uffici di polizia ha continuato a tenere un comportamento aggressivo e violento – è stato tratto in arresto per il reato di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto agli arresti domiciliari fino all’udienza innanzi al gip che, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine ai delitti contestati, ha emesso a carico dell’indagato un’ordinanza cautelare applicativa della misura dell’obbligo di dimora e di permanenza nella propria residenza dalle ore 21 alle ore 5:30 del giorno successivo.