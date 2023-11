Agenzia Industrie Difesa assume 90 persone, 15 a Spoleto: il bando - Tuttoggi.info

Agenzia industrie difesa pronta ad assumere 14 assistenti ed 1 funzionario per Baiano di Spoleto. Domande entro il 30 novembre

L’Agenzia Industrie Difesa prosegue i programmi d’assunzione del triennio 2021-2023 con 90 nuove assunzioni che si aggiungeranno alle 103 già terminate oltre ai 48 contratti di apprendistato. A beneficiare di questo piano c’è anche lo stabilimento militare per il munizionamento terrestre di Baiano. Dei 90 lavoratori che verranno assunti – attraverso due diversi bandi di concorso – dall’Aid, infatti, 15 interesseranno l’ex spolettificio di Spoleto.

L’obiettivo delle assunzioni è quello di dare nuova forza e forma all’area industriale del Ministero della Difesa. I nuovi bandi consentiranno anche il ricambio generazionale del personale. Due, come detto, i concorsi pubblici: uno finalizzato ad assumere 16 funzionari e l’altro per 74 assistenti a tempo pieno e indeterminato da inserire in diversi ruoli della Direzione Generale dell’Agenzia industrie difesa e negli Stabilimenti Militari dislocati sul territorio nazionale, come appunto quello di Baiano di Spoleto.

Per quanto riguarda il bando di concorso da funzionario, dei 16 posti, 3 da funzionario amministrativo sono previsti nella sede della direzione generale, a Roma, 2 allo stabilimento militare di Noceto di Parma (di cui 1 riservato ai sensi della legge 68/1999) e 2 all’arsenale militare di Messina (prioritariamente riservati ai sensi della legge 68/1999). Tre posti da funzionario specialista tecnico, invece, sono previsti per la direzione generale dell’Agenzia industrie difesa, mentre 1 per lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e sempre 1 per l’arsenale militare di Messina. Per lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto, invece, si cerca un funzionario tecnico per i sistemi informativi. Due, inoltre, i posti da funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica per l’arsenale militare di Messina. Per la direzione generale Aid, infine, si cerca 1 funzionario tecnico per l’informatica. I candidati dovranno essere in possesso di specifici titoli di studio, in particolare la laurea nei settori di riferimento.

Per quanto riguarda invece l’altro bando di concorso, per 74 assistenti, di seguito i profili richiesti. Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi: 1 posto a Noceto di Parma, 4 posti all’arsenale di Messina. Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni: 1 posto a Noceto di Parma, 1 posto allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Assistente tecnico per le lavorazioni: 4 posti stabilimento di Firenze, 1 posto stabilimento militare spolette Torre Annunziata (Napoli), 12 posti arsenale militare di Messina, 13 posti stabilimento militare produzione cordami Castellammare, 9 posti stabilimento Baiano di Spoleto. Assistente tecnico per i sistemi elettrici e elettromeccanici: 1 posto stabilimento Firenze, 2 posti Noceto di Parma. Assistente amministrativo: 2 posti Firenze, 3 posti a Noceto di Parma. Assistente tecnico artificiere: 8 posti Noceto di Parma. Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettrica e le telecomunicazioni: 1 posto a Messina, 2 posti a Baiano di Spoleto. Assistenetee tecnico per l’informatica: 1 posto direzione generale Roma, 2 posti Firenze, 1 posto Noceto di Parma, 2 posti Messina, 3 posti Baiano di Spoleto.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2023 esclusivamente per via telematica tramite il portale inPA.