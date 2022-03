Agenzia immobiliare a fuoco, incendio doloso: "Siamo stati minacciati"

Emergenza sfratti a Foligno, salgono le tensioni sociali

Trovato il liquido usato per appiccare le fiamme e tutti gli elementi del dolo, per l’incendio che ha bruciato il Centro immobiliare “Balducci” di via Cesare Battisti, sede anche dell’Unione dei piccoli proprietari immobiliari.

“Abbiamo ricevuto diverse minacce in questi giorni – racconta la titolare Giuseppina Balducci – dopo aver eseguito alcuni sfratti, su delega dei titolari degli immobili, che erano malati”.

Auto dell’avvocato distrutta

Ci si sta dunque indirizzando lungo l’idea di un gesto di disperazione, ma anche dimostrativo. Intimidazioni e minacce anche ai danni dell’avvocato che ha seguito la pratica, che sabato mattina si è svegliata con l’auto distrutta, presa a mazzate.

I danni

Per il Centro Balducci, i danni sono di circa 18mila euro. La titolare ha sporto denuncia ai Carabinieri. Nessuno però ha visto niente e, per il momento, le forze dell’ordine stanno procedendo acquisendo le telecamere di videosorveglianza attive in zona.

“Emergenza sfratti”

“Il fatto è che a Foligno è in corso una vera emergenza sfratti. La gente per il lavoro, perdono l’alloggio e vanno in preda alla disperazione. Credo – prosegue Balducci – che questa gente andrebbe assistita dagli assistenti sociali o dalle strutture adeguate per capire come cavarsela. Invece spesso rimangono senza aiuto e si abbandonano in preda alla disperazione“.