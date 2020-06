Affitti in nero e irregolari, vigili e polizia negli appartamenti di Fontivegge

Affitti in nero e stranieri irregolari, vigili e polizia setacciano gli appartamenti a Fontivegge. A seguito di situazioni di degrado ed esposti, personale del Corpo di Polizia Locale, Ufficio Sicurezza Urbana e Nucleo di Fontivegge , unitamente a equipaggi della Questura, hanno effettuato accessi in diversi appartamenti in via del Bellocchio, via Gallenga, via Breve e via Settevalli.

Nel mirino affitti in nero e stranieri irregolari

“Importante l’attività di identificazione di soggetti anche stranieri cui si è proceduto e alla quale faranno seguito – si legge nella nota del Comune – riscontri d’ufficio sulla regolarità dei contratti di locazione esibiti. Nonché, in taluni casi, sui presupposti della regolare presenza sul territorio nazionale”.

Degrado in un appartamento di via Settevalli

In particolare, in un appartamento di via Settevalli è stata rilevata una problematica di sovraffollamento e di generale degrado, tale da pregiudicare l’esistenza dei requisiti di agibilità dei locali. Quanto riscontrato sarà approfondito con il supporto degli uffici comunali competenti per l’adozione di provvedimenti di diffida ed inagibilità.