Affitti e contributi, il Comune blocca gli aumenti per il 2022

“Si tratta di una misura di buon senso – spiega l’assessore Cristina Bertinelli – che va in continuità con alcuni provvedimenti già assunti da questa Amministrazione per sostenere le attività imprenditoriali, le attività associative e di volontariato duramente colpite dagli effetti della pandemia. Il riferimento è alla decisione, assunta con deliberazioni della Giunta Comunale n. 80 del 01.04.2020, n. 293 del 11/11/2020 e n. 28 del 17/02/2021, di riconoscere una riduzione di alcune mensilità del canone/contributo dovuto per le annualità 2020/2021 dai conduttori/concessionari/comodatari di immobili di proprietà comunale.