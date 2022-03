Aeroporto Perugia, nuovi voli: dall’Umbria 15 mete tra Italia ed Europa

L'aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, infatti, si appresta ad affrontare una stagione estiva ricca di novità.

Quindici destinazioni tra Italia e l’Europa verso cui si potrà viaggiare dall’aeroporto di Perugia. L’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, infatti, si appresta ad affrontare una stagione estiva ricca di novità.

Il 28 marzo verrà inaugurato il primo nuovo volo tra Bucarest e Perugia ed il 29 marzo il Barcellona Perugia. Una stagione lunga e che terminerà a fine ottobre, a cui si aggiungeranno Brindisi, Londra Heathrow, Vienna, Lamezia, Trapani e la riattivazione di Bruxelles, Rotterdam e Cagliari. Mentre sono già operate Londra, Malta, Tirana, Palermo e Catania. Una stagione record con 15 destinazioni, 9 internazionali e 6 nazionali, con 7 compagnie aeree che opereranno oltre 74 voli settimanali offrendo oltre 14000 posti a settimana da e per l’aeroporto Umbro.

Tutto questo attraverso un nuovo patto sindacale e sociale tra azienda, lavoratori e sindacati (CISL, CIGL, UIL, UGL) avvenuto dopo la firma dell’accordo di inizio anno ed incentrato sul tema della stagione estiva, che ha previsto tra le altre cose, anche alcune assunzioni dirette e l’estensione dell’orario di lavoro del personale che era part time a tempo pieno.

Per affrontare al meglio l’operatività sono in arrivo dei nuovi mezzi per le operazioni di terra e sono stati completati alcuni lavori infrastrutturali necessari allo svolgimento e alla gestione di una mole di movimenti aerei e di passeggeri in transito che non si era mai prospettata precedentemente.

Infine, è stato realizzato il quarto intervento sulla pista di volo, per il rifacimento del tappetino della stessa.

Le priorità per l’aeroporto “San Francesco d’Assisi” sono e saranno sempre:

Safety,

Sicurezza sul lavoro,

Security,

Puntualità dei voli,

Qualità dei servizi resi alle compagnie aeree e ai passeggeri.

Gli ingredienti sembrano esserci tutti. Tutto è pronto. Si aspettano voli e passeggeri.