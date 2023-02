Aeroporto, i voli per l’estate e gli obiettivi 2023

Le nuove rotte saranno Cracovia ed Olbia (quest’ultima in fase di definizione, con gli slot richiesti all’Enac per poter utilizzare lo scalo sardo).

Saranno inoltre potenziate 7 rotte già esistenti,

Questo l’elenco dei voli per la stagione estiva:

Cracovia (Ryanair) dal 27 marzo 2 voli settimanali

Londra Stansted (Ryanair) 7 voli settimanali per tutta la stagione

Cagliari (Ryanair) dal 26 marzo 4 voli settimanali

Catania (Ryanair) dal 26 marzo 5 voli settimanali

Palermo (Ryanair) dal 28 marzo 3 voli settimanali

Malta (Ryanair) dal 28 marzo 3 voli settimanali

Tirana (Wizz Air) dal 28 marzo 3 oli settimanali

Tirana (Albawigs) dal 28 marzo 3 voli settimanali

Vienna (Ryanair) dal 28 marzo 2 voli settimanali

Brindisi (Ryanair) dal 26 marzo 2 voli settimanali

Barcellona (Ryanair) dal 28 marzo 2 voli settimanali

Bucarest (Ryanair) dal 26 marzo 2 voli settimanali

Londra Heathrow (British Airways) dal 21 maggio 2 voli settimanali

Bruxelles (Ryanair) dal 27 marzo 3 voli settimanali

A questi si aggiungerò probabilmente Olbia

In cerca di fondi per Francoforte

Regione e Sase sono in cerca di finanziatori per collegare l’aeroporto dell’Umbria con lo scalo di Francoforte, fondamentale hub internazionale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e Confindustria (pronta a rientrare anche nella compagine societaria dello scalo) hanno comunicato di poter coprire il 15 per cento del fabbisogno.

La governatrice Tesei vede lo scalo tedesco, anche come “finestra” sul mondo, interessante per tutto il periodo dell’anno.

Incognita Milano

Così come interessante viene considerata l’ipotesi di un ripristino dei voli da e per Milano, sulle quali sono in corso interlocuzioni con Ita. La compagnia italiana ha però chiesto una cifra “astronomica”, anche perché occorrerebbe provvedere anche ai costi dell’alloggio dell’equipaggio in Umbria e della sosta dell’aeromobile.

Tesei parlerà con il ministro Salvini circa la possibilità che l’Umbria, al centro dell’Italia ma isolata come un’isola, venga riconosciuto il contributo della continuità territoriale (quella che spetta ad esempio alle isole). Che però potrà coprire il 50 per cento dei costi.

Valutazioni che devono essere fatte anche rispetto al collegamento con Milano assicurato dal Frecciarossa, che costa all’Umbria 2,8 milioni di euro. I due collegamenti, comunque, ha chiarito la governatrice, non sarebbero alternativi.

Adeguamento dell’aeroporto

Lo scalo umbro è andato in sofferenza con i flussi dello scorso anno, quando è stata superata quota 300mila passeggeri. Per questo, si provvederà a tamponare realizzando un secondo nastro per i bagagli e un quarto gate, che consentirà di servire 200 passeggeri simultaneamente.

Lo spazio sarà trovato attraverso una diversa collocazione degli uffici.

Il nuovo Cda

Per il futuro, però, con questi ritmi di crescita (sono in corso ulteriori interlocuzioni con importanti compagnie aeree) l’aeroporto, già piccolo nonostante fosse stato progettato per 500mila passeggeri, avrebbe bisogno di ulteriori interventi.

Valutazioni che faranno i soci e il nuovo Cda, visto che quello attuale è in scadenza. Tesei ha detto chiaramente che, con i risultati raggiunti, Tesei andrebbe per la riconferma dei veritici della società che gestisce lo scalo umbro. Ma si sta valutando la disponibilità, soprattutto del presidente Panato. Che però, parlando dell’aeroporto parla oltre la prospettiva del 2023.

