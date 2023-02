Ryanair, ecco le rotte per l’estate | Sconti a chi prenota entro 2 giorni

I voli estivi Ryanair

La novità è rappresentata da Cracovia, con 4 voli settimanali. inoltre, sin dal 26 marzo i voli per Londra saranno giornalieri e non solo nei mesi del picco estivo, come in precedenza. Aumentano le frequenze di altre rotte: Catania passa a 10 settimanali, Malta da 4 a 6, come Palermo e Malta.

Confermati i voli per Barcellona (4 settimanali), Brindisi (4), Bruxelles Charleroi (6), Cagliari (8), Bucarest (4), Vienna (4).

La promozione

Per chi prenota entro il 9 febbraio, ci saranno voli Ryanair da Perugia a 29,99 euro. Questa la promozione di Ryanair per l’estate 2023.

Posti di lavoro e investimenti

A presentare le nuove rotte estive, il Country manager Ryanair Mauro Bolla e il direttore generale di Sase, Umberto Solimeno. I quali hanno lanciato un appello alle autorità italiane perché venga rimossa l’addizionale municipale, la tassa di 6,5o euro a passeggero presente solo in Italia. Senza la quale Ryanair è pronta a fare investimenti in Italia creando 1500 posti di lavoro diretti.

Rinnovo contratto con Ryanair

A Perugia, nell’estate 2023 Ryanair darà supporto ad oltre 310 post di lavoro in loco. in 17 anni Ryanair ha fatto volare da Perugia 2,3 milioni di passeggeri. Lo scalo umbro e la compagni irlandese hanno recentemente prorogato il loro contratto per altri 5 anni e stanno ragionando su aumenti di frequenze, per consolidare rotte esistenti, ed allungare al periodo invernale alcune di quelle estive.

Solimeno e Bolla hanno ricordato che ora si cominceranno a fare le valutazioni per le rotte invernali, anche se poi la decisione finale spetta alla compagnia. Bolla ha ricordato che la decisione su eventuali nuove rotte dipende da molti fattori. Perugia ha comunque delle valutazioni giudicate “solide” rispetto alle performance Booking.

Volo Perugia – Milano

E’ invece una scelta che coinvolge le Istituzioni (principalmente Regione Umbria, Ministero dei Trasporti ed Enac) quella relativa all’eventuale ripristino del collegamento Perugia – Milano. Una scelta che va fatta anche alla luce dei collegamenti ferroviari.