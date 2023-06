Aeroporto, al via i voli per Olbia | A maggio record con Cracovia e le rotte estive

Il volo Ryanair per Cracovia al primo posto nella classifica del riempimento

Da oggi, giovedì 1 giugno, al via la nuova rotta Aeroitalia da/per Olbia, con la classica cerimonia del “water cannon salute” e del taglio del nastro. I voli saranno operativi fino al 10 settembre prossimo, con frequenze programmate ogni giovedì e domenica.

Un collegamento che va a completare un network che vede ora attive 16 rotte di linea, operate da 6 compagnie aeree, con fino a 98 voli di linea settimanali da/per Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Olbia, Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Cracovia, Londra Stansted, Londra Heathrow, Malta, Rotterdam, Tirana e Vienna.

A maggio 57mila passeggeri

L’aeroporto internazionale dell’Umbria intanto comunica che maggio 2023 si è chiuso con 57.025 passeggeri transitati, superando il record storico registrato appena un mese prima. Un mese, quello appena conclusosi, che ha visto la riattivazione dei voli British Airways da/per Londra Heathrow e dei collegamenti Transavia da/per Rotterdam.

Il raffronto con maggio 2022 evidenzia una crescita del +53% per quanto riguarda il traffico passeggeri, a cospetto di un +1% registrato sui movimenti aerei (627 rispetto ai 623 del 2022) imputabile ad un incremento dei voli di linea e ad un lieve calo dei voli di aviazione generale. Un dato che rende ancora più straordinario l’incremento dei passeggeri, grazie a riempimenti degli aeromobili costantemente in crescita. Rispetto al maggio 2019 (periodo pre-covid), l’aumento del traffico passeggeri evidenzia un +166%, con un +110% relativo ai movimenti aerei. Per quanto riguarda i primi cinque mesi dell’anno, sono stati 173.627 i passeggeri transitati (+83% sul 2022 e +125% sul 2019) e 1.986 i movimenti aerei (+12% sul 2022 e +61% sul 2019).

Il record del volo per Cracovia

Si evidenzia inoltre il grande successo della nuova rotta Ryanair da/per Cracovia, che si piazza al primo posto per quanto riguarda le migliori performance di riempimento (con un load factor di circa il 90%), seguita da Catania e Barcellona. Londra si conferma la destinazione che ha generato più traffico, con oltre 10.000 passeggeri e 10 frequenze settimanali (7 operate da Ryanair su Stansted, 3 da British Airways su Heathrow).