Aereo in avaria, atterra di notte sul Tezio

Il pilota, dopo aver chiesto aiuto ai vigili del fuoco, ha scelto un atterraggio di emergenza in una zona priva di vegetazione

E’ stato costretto a un atterraggio di emergenza, sul monte Tezio, nella notte tra sabato e domenica, il pilota di un piccolo aereo in avaria.

Il pilota, quando si è accorto del malfunzionamento, ha dato l’allarme intorno alle 23,30.

Di fronte all’impossibilità di raggiungere l’aeroporto, ha optato per un atterraggio di emergenza in cima al monte Tezio, in una zona senza alta vegetazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, pronti a prestare soccorso.

L’atterraggio è però riuscito. Non ci sono stati feriti. L’aereo, infatti, nel contatto con il suolo si è danneggiato, ma la cabina è rimasta intatta.