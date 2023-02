ADM premia due funzionari con il Certificato di Merito Organizzazione Mondiale Dogane - Tuttoggi

Il tema di quest’anno era “Formare la prossima generazione: promuovere una cultura di condivisione delle conoscenze e orgoglio professionale nelle Dogane”, voluto dal Segretario Generale dell’OMD, il giapponese Kunio Mikuriya, proprio per sottolineare l’importanza di rafforzare i rapporti istituzionali con le Istituzioni statali, le imprese e i partner internazionali.

“Le Amministrazioni doganali moderne” – ha commentato il Segretario Generale nel messaggio inviato

ai 176 Stati aderenti all’OMD – “devono essere in grado di comunicare in modo pianificato, coerente e coordinato per favorire il miglioramento del profilo e della visibilità delle dogane attraverso anche la trasmissione delle esperienze lavorative dalle vecchie alle giovani generazioni”.

“Sono lieto di aver potuto consegnare questo attestato a due funzionari che con le rispettive qualità professionali hanno dimostrato non solo attaccamento alla nostra Amministrazione, ma anche una non comune capacità nelle attività di comunicazione istituzionale e di promozione della cultura della legalità e di cittadinanza attiva, come testimoniano anche i recenti protocolli e accordi quadro raggiunti con l’Università di Perugia e l’Ufficio scolastico regionale in favore degli studenti nonché le attività di divulgazione in favore di famiglie e imprese” – ha dichiarato il Direttore Territoriale ADM dottor Roberto Chiara

Al collega Carlo Ceraso, già Direttore Responsabile di Tuttoggi.info, giungano le congratulazioni e l’abbraccio della Testata e della Redazione.