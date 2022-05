Adm e Comune tifernate siglano Protocollo per la lotta alla contraffazione - Tuttoggi

La lotta alla produzione e vendita di prodotti contraffatti o che riportano una falsa indicazione sulla provenienza, origine e qualità, rispetto a quanto dichiarato, rappresenta una delle principali attività in difesa sia dell’economia del Paese, sia della salute pubblica, ovvero degli esercizi che operano nel rispetto delle regole della leale concorrenza e in difesa del consumatore che può essere tratto in inganno, specie quando si rivolge all’acquisto di beni da piattaforme elettroniche di e-commerce di dubbia affidabilità.

Con quello di Città di Castello ADM ha siglato il quarto Protocollo con un Comune dell’Umbria, dopo quelli raggiunti con le Autorità municipali di Perugia, Spoleto e Terni. Alla stipula del Protocollo erano presenti anche i referenti del Servizio antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Perugia e della Polizia locale tifernate.