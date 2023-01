Addio a Sanio Panfili, ex sindaco di Gubbio - Tuttoggi

Aveva 76 anni, è stato primo cittadino dal 1975 al 1985

E’ scomparso oggi (domenica 8 gennaio), all’età di 76 anni, Sanio Panfili, ex sindaco di Gubbio dal 1975 al 1985 per il Partito Comunista Italiano.

Noto ingegnere, è stato anche presidente del Consiglio regionale dell’Umbria (1990-91), con esperienze anche in Provincia. Grande appassionato di fotografia – molte le pubblicazioni e le mostre in città – ha dato il suo contributo anche nel mondo dello sport, come presidente e fondatore della società Rugby Gubbio.