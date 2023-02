Addio al professor Ermanno Bianconi "Lascia segno indelebile in tanti settori della società tifernate" - Tuttoggi

Cartografo di prim’ordine, protagonista per anni di iniziative e convegni sullo sviluppo della Ferrovia e della Superstrada “Due Mari”, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’associazione “Pro-Tiferno” ed è stato fra i promotori della rivista storica “Pagine Altotiberine” e primo presidente del Circolo Culturale “Luigi Angelini”. Assieme al Professor, Tommaso Bigi, si è dedicato a lungo a ricerche e studi storici su Piceni e Longobardi.

“Il professor Bianconi lascia un segno indelebile del suo percorso di vita, come persona colta e appassionata della storia e delle tradizioni della città, e di quello professionale in qualità di docente e poi come amministratore, consigliere comunale e assessore – ha ribadito il sindaco Luca Secondi – Il suo impegno pubblico ne ha fatto nel corso di tanti anni un punto di riferimento, in particolare nei settori che seguiva più da vicino e di cui era appassionato interprete e protagonista come lo sviluppo delle infrastrutture viarie, la promozione del territorio e la sua storia che rivendicava sempre con orgoglio”.

Al cordoglio di sindaco e giunta si unisce quello del gruppo consiliare Psi, a partire dal Presidente del Consiglio Luciano Bacchetta e dei consiglieri Loriana Grasselli, Luigi Gennari e Ugo Tanzi. Cordoglio anche dal segretario e gruppo dirigente del partito tifernate.