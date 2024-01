Addio a Piergiorgio Antonini: una vita tra famiglia, arte e natura - Tuttoggi.info

Il pittore e bancario, amato padre e nonno è mancato all’affetto dei propri cari. I funerali si terranno lunedì 29 gennaio

È con grande tristezza e profondo affetto, che Alessandra e Francesco Antonini comunicano oggi la scomparsa del padre Piergiorgio, una figura amata e stimata nella comunità spoletina. La sua scomparsa lascia un vuoto nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato, specialmente nella sua famiglia e nelle sue adorate nipoti.

Nella vita professionale, ha lavorato con dedizione in banca, dimostrando grande impegno ed etica. Tuttavia, oltre alla sua carriera, Piergiorgio coltivava con passione l’arte della pittura, un campo in cui ha eccelso e si è distinto.

I suoi cari lo ricordano per il suo carattere generoso e la sua innata gentilezza. Un uomo di famiglia per eccellenza, un padre e un nonno amorevole, sempre presente e pronto a offrire sostegno e affetto. La sua passione per gli animali e la natura rifletteva la sua profonda sensibilità e rispetto per tutto ciò che lo circondava.

Artisticamente, era un talento riconosciuto. La sua carriera artistica, iniziata e fiorita durante gli anni di crescita del Festival dei Due Mondi di Spoleto, lo ha visto emergere come un pittore di grande calibro. Laureato all’Accademia delle Belle Arti di Perugia, le sue opere sono state celebrate in prestigiose riviste d’arte contemporanea e durante numerose mostre personali. Era noto per la sua capacità di comunicare stati d’animo interiori attraverso delicate e raffinate rappresentazioni artistiche.

Una delle opere pittoriche di Piergiorgio Antonini

Critici e appassionati Critici e appassionati d’arte hanno lodato le sue opere per la loro classicità, la capacità di catturare ricordi emotivi e la maturità artistica raggiunta. I suoi paesaggi e nature morte, caratterizzati da colori tenui e sfumati, esprimevano una serenità poetica che solo pochi artisti riescono a trasmettere.

Piergiorgio Antonini sarà così ricordato non solo come un talentuoso pittore, ma anche come un uomo di grande cuore, un pilastro per la sua famiglia e un caro amico per molti. La sua eredità continuerà a vivere nelle sue opere d’arte e nei ricordi preziosi condivisi con lui.

La famiglia Antonini invita amici e parenti a dare l’ultimo saluto a Piergiorgio presso la camera mortuaria Alimenti nella frazione di Santo Chiodo a Spoleto. Il funerale si terrà nella stessa città, lunedì 29 gennaio alle ore 15:00, presso la chiesa di Santa Rita.

