Addio al "maestro" Angiolo Pieroni, poliedrico personaggio tifernate - Tuttoggi

A 92 anni anni è scomparso lo storico responsabile dell’allora ufficio di collocamento di Città di Castello, era anche un ottimo artista e scrittore

E’ scomparso a 92 anni Angiolo Pieroni, tifernate doc, poliedrico personaggio della città, artista, scrittore e responsabile a Città di Castello dell’allora ufficio di collocamento, che ha guidato a lungo con esperienza e capacità.

Pieroni ha ricoperto numerosi ruoli nella vita a livello professionale, artistico ed associativo. Storico responsabile e fondatore di quelli che oggi si chiamano Centri per l’Impiego, si è poi distinto, con il consueto garbo e sorriso, in numerose occasioni di carattere artistico, nella pittura con diverse mostre di successo, nella scrittura con libri e storie in bianco e nero della città, nel mensile ‘L’Altrapagina’ e del suo rione (San Giacomo) accanto ad altri personaggi simbolo come “Baldino” Ubaldo Mariucci, Dino Marinelli e Lanfranco Rosati, con cui ha condiviso il percorso creativo iniziato negli anni ’50 alla Scuola Bufalini.