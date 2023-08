Addio Idris, lo studente perugino, deejay e giornalista innamorato della Juventus | Lunedì i funerali

Popolare commentatore a "Quelli che il calcio", era arrivato in Italia vincendo una borsa di studio all'Università per Stranieri di Perugia

Il mondo sportivo e una generazione di appassionati che seguiva alla fine degli anni Novanta e agli inizi del nuovo secolo “Quelli che il calcio”, la trasmissione di Fabio Fazio (nella foto insieme durante una puntata) che cambiò il modo di “ascoltare” le partite, piange Edrissa Sanneh, da tutti conosciuto come Idris, il tifoso sfegatato della Juventus. Morto dopo due settimane di ricovero in ospedale a Brescia, all’età di 72 anni.

Nato in Gambia e cresciuto in una famiglia numerosissima (aveva 21 fratelli), era diventato cittadino del Senegal, dove si era trasferito per studiare. Poi l’arrivo a Perugia, dopo aver vinto una borsa di studio all’Università per Stranieri.

Si era poi trasferito a Brescia, dove aveva iniziato a lavorare come deejay e giornalista sportivo televisivo. L’approdo nelle tv lombarde: TeleGarda (nella trasmissione “Tele Vu Cumprà”) e Rtb (“Idris Show”). Quindi il passaggio nelle tv nazionali grazie a “Star 90”, trasmissione di Canale 5 per volti emergenti. Proseguendo però anche nel suo impegno sociale, diventando direttore del tg multietnico di TeleBrescia.

Nella veste di tifoso sfegatato della Juventus era stato notato da Fabio Fazio, che lo aveva voluto alla sua rivoluzionaria, all’epoca, trasmissione, “Quelli che il calcio”. Un ruolo che lo ha reso famoso in tutta Italia.

I funerali di Edrissa Sanneh Idris saranno celebrati a Brescia lunedì 7 agosto.