Addio a Flavio Paladino, storico dipendente "Nardi", politico e dirigente sportivo - Tuttoggi

Flavio Paladino, negli anni ’70-’80, ha ricoperto importanti ruoli politico-istituzionali: dirigente locale, comprensoriale e regionale della Democrazia Cristiana, è stato sugli scranni dell’opposizione per tre legislature al Comune di San Giustino, svolgendo incarichi di primo piano alla guida del gruppo consiliare e di alcune Commissioni. Assessore alla Comunità Montana Alto Tevere Umbro, consigliere di Amministrazione della Scuola “G.O.Bufalini”, Flavio Paladino è stato anche protagonista nella vita sociale e sportiva della propria comunità. Per 4 anni presidente della S.S.D. Selci Nardi e per 17 anni con vari incarichi dirigenziali nella società di calcio e poi nella consulta regionale della Federazione Umbra.

Tutta la comunità locale, a partire dalle istituzioni, i Comuni di San Giustino, Citerna e Città di Castello, in particolare nelle massime rappresentanze si stringono attorno alla famiglia in questo triste momento, nell’esprimere le più sentite condoglianze: “Una persona perbene, che ha dato tanto alla famiglia, alla comunità locale che amava con senso di appartenenza, profondendo passione, dedizione ed entusiasmo in tutte le attività che ha intrapreso e che lo hanno visto protagonista sempre con il suo immancabile garbo e sorriso”. I funerali di Flavio Paladino si svolgeranno domani, venerdì 9 settembre alle ore 15,30 nella chiesa di Sant’Andrea a Selci.