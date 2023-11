Addio all'avvocato Giancarlo Crocioni, Altotevere in lutto "Era prima di tutto una persona perbene" - Tuttoggi.info

Il professionista aveva 55 anni, è deceduto improvvisamente nella notte nella "sua" Lerchi

Un altro lutto ha colpito questa notte l’Altotevere e Città di Castello. Se n’è andato improvvisamente a soli 55 anni, nella sua casa di Lerchi, l’avvocato Giancarlo Crocioni, esperto di diritto civile e agrario.

Sconvolto e incredulo l’intero Ordine perugino degli avvocati, che ha espresso le condoglianze alla famiglia – la moglie Donatella e i due figli – e al socio Pietro Cappannini, con cui lavorava in 4 studi sparsi in altrettante zone dell’Umbria, tra cui proprio quello tifernate. Così il collega Luca Gentili: “Caro Giancarlo che scherzo ci hai fatto.. ci siamo sentiti ieri sera per una cosa seria di lavoro e poi ci siamo lasciati scherzando come sempre… ma questo scherzo non me lo aspettavo proprio… che la terra ti sia lieve impareggiabile collega ed amico vero“.

Ad esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Crocioni, stimato professionista ma anche punto di riferimento di numerose iniziative e progetti anche sul versante sociale e sportivo è stato il sindaco Luca Secondi: “Una terribile notizia che ci lascia senza parole: a fatica si riesce a trovarne per far sentire la vicinanza alla famiglia, alla comunità di Lerchi, a cui con orgoglio apparteneva e ne era infaticabile promotore. L’avvocato Giancarlo Crocioni era prima di tutto una persona perbene, sempre pronto a dare il proprio contributo per il prossimo. La sua prematura scomparsa ci lascia attoniti e ci spinge a proseguire sul versante da lui tracciato nel modo di porsi con le persone, con il sorriso sulle labbra e la generosità verso gli altri”.

Al cordoglio di sindaco e giunta si unisce anche la presidente di Asp “Muzi Betti” Annalisa Lelli, dove lo stimato professionista collaborava da tempo: “Una persona straordinaria sempre in prima linea nell’affrontare e risolvere problemi e situazioni di lavoro. Lo ricorderemo per sempre”. I funerali sono stati fissati per sabato 25 novembre alle ore 14.30 nella chiesa di Lerchi.