Addio a Mario Trevani, storico calciatore del Città di Castello Calcio | Fu tra gli "eroi" della C2 - Tuttoggi.info

Aveva 65 anni, era stato anche allenatore di diverse squadre giovanili e dipendente Sogepu

Se n’è andato all’età di 65 anni Mario Trevani, indimenticato calciatore del Città di Castello Calcio negli anni ’80, allenatore delle giovanili e dipendente Sogepu.

Mario, tra gli storici giocatori del Città di Castello che nella stagione ’79-’80 affrontò per la prima volta nella sua storia la serie C2, aveva iniziato la sua carriera negli anni ’70 ritirandosi nell’83 dopo aver indossato anche le maglie di Foligno, Pontedera, Prato, Osimana e Forlimpopoli.

La notizia ha portato dolore in tutta la città, espressa anche sui social. “Un attaccante di “razza” che ha fatto subito breccia nei cuori dei tifosi biancorossi per la sua bravura in campo e fuori – hanno fatto sapere sindaco e assessore allo Sport tifernati – Le sue doti umane erano da tutti riconosciute anche fuori dal rettangolo di gioco“. Alla famiglia Trevani vanno le più sincere condoglianze anche da parte della redazione.