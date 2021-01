Addio a Fabio, Terni e Montecastrilli piangono il giovane stroncato da malore - Tuttoggi

Dolore e cordoglio per il dramma di inizio anno, Terni e Montecastrilli perdono Fabio Angelucci, giovane amato tifoso della Ternana

Un inizio anno drammatico per la comunità di Montecastrilli che perde Fabio Poggiani, giovane di 26 anni stroncato da un malore il 1° gennaio 2021. Il dolore del comune ternano è stato rappresentato dal sindaco Fabio Angelucci che ha speso parole di cordoglio e di vicinanza nei confronti della famiglia di Fabio.

Malore e chiamata al 118

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Amelia, che indagano sul fatto coordinati dalla Procura di Terni, Fabio si sarebbe sentito male poco prima delle 13.00, mentre era a casa con alcuni amici, seduto sul divano. La fidanzata e le altre persone presenti hanno subito dato l’allarme al 118 che è prontamente intervenuto sul posto per prestare i primi soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione

Il personale medico del 118 ha più volte tentato di rianimare Fabio, ma ogni tentativo è stato vano; il cuore del giovane aveva già cessato di battere. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Amelia che hanno ascoltato le persone presenti al momento del malore per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il pm di turno, la dottoressa Camilla Coraggio, ha disposto che la salma fosse trasferita all’ospedale di Perugia per essere sottoposta ad autopsia.

Il ricordo della Curva Nord

Fabio era un appassionato tifoso della Ternana e membro attivo del gruppo ‘ultras’ Curva Nord. Proprio i ragazzi della curva hanno dedicato a Fabio il ricordo più commovente: “Nessuno di noi avrebbe mai voluto ricevere questa terribile notizia così, all’improvviso. Non ci saremmo mai aspettati di scrivere queste parole. Ce ne sarebbero di storie da raccontare, di trasferte e giornate vissute insieme, la determinazione e l’entusiasmo che mettevi per il gruppo, la tua forza e la tua grinta nel portare ovunque il nome del tuo paese e la sezione della curva Nord con i tuoi amici. Tutti ti hanno conosciuto come una gran persona, serio e mai fuori luogo, un grande amico, un fratello. Non potremo più guardarti negli occhi, ridere insieme e cantare per le tue amate Fere, rimarrà però racchiuso nei nostri cuori il tuo ricordo e nessuno lo cancellerà mai, rimarrà più forte persino del tempo che fugge. Qui mancherai a tutti, ai grandi e ai più piccoli, agli amici di sempre ed ai nuovi. Mancherai te, il tuo essere ultras, mancherà una parte della tua sezione, la sezione Montecastrilli. Ci mancherai Fabio, ci mancherai amico vero e ultras della curva Nord Terni”