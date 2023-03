Ad Assisi il 30 marzo un incontro sul controllo di vicinato

Il progetto del controllo di vicinato per il comune di Assisi è stato elaborato dal corpo di polizia locale e riguarda tutta l’area cittadina, comprese tutte le frazioni, con lo scopo di coinvolgere l’intera comunità per contribuire alla prevenzione di fenomeni di illegalità e microcriminalità e per rimuovere elementi che possono costituire un presupposto al degrado della vita collettiva. Oltre alla sicurezza, l’attuazione del progetto prevede il controllo dell’ambiente e del decoro urbano, anche al fine di ridurre il divario tra la percezione dell’insicurezza e il numero di reati effettivamente commessi, e garantire, allo stesso tempo, una più efficace segnalazione alle forze dell’ordine dei comportamenti illegali.

Il comune di Assisi ha già individuato 5 ambiti territoriali dove sono stati costituiti altrettanti gruppi di vicinato che, ricordiamolo, sono “osservatori volontari e non si sostituiscono mai alle forze dell’ordine, avendo soltanto l’obiettivo di affiancarle nella segnalazione e nell’osservazione del territorio. Il controllo di vicinato è una attività di cittadinanza attiva che, dove messa in atto, contribuisce efficacemente alla riduzione dei fenomeni criminali, non si tratta di “ronde volontarie” ma di effettiva partecipazione civica al controllo del territorio e alla salvaguardia del bene comune.