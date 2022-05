Acqua EVO, la rivoluzione green che fa bene alla salute - Tuttoggi

Acqua EVO rappresenta la soluzione ideale per dire addio alle pesanti casse d’acqua ma soprattutto alla grande quantità di plastica che potrà essere eliminata. Grazie ad essa avrete un’acqua equivalente alle oligominerali direttamente dal rubinetto di casa.

Il Dott. Giorgio Temporelli, collaboratore dell’Istituto Superiore di Sanità, fisico, relatore e divulgatore scientifico, ci spiega questo sistema di filtrazione: “Acqua EVO ha nel suo interno un potentissimo sistema di filtrazione, in grado di trattenere particelle superiori a 0,01 micron, quindi anche virus e batteri ma lasciando inalterati i preziosi sali minerali essenziali per la salute come il Calcio e il Magnesio“. Per questo motivo è 10 volte più potente ed efficace della micro filtrazione, ovvero la tecnologia utilizzata dalla maggior parte dei depuratori domestici e delle cassette pubbliche dell’acqua.

Il Kit fai da te

La proposta di Acqua EVO è ampia e varia ma la vera rivoluzione, nella rivoluzione, è nel “Kit Fai da Te”. “Abbiamo realizzato questo kit nel quale il cliente troverà tutto il necessario per effettuare l’installazione dell’impianto in totale autonomia; stessa cosa per la manutenzione annuale ordinaria. Pochi semplici passaggi consentiranno di avere acqua buona e salutare a Km 0 senza dover ricorrere a tecnici specializzati.”

Il kit installazione è proposto ad € 499,00, in Promo di Primavera e fino al 10 giugno, a € 399,00. Il kit manutenzione (1 anno / 6.200 lt) è proposto ad € 99,00

“Tengo molto a questo progetto – conclude il Dott. Temporelli – e sarò ben lieto di fornire tutte le info necessarie a chiunque voglia conoscere Acqua EVO affinché ACQUA EVO diventi la vostra acqua.”

Qualche approfondimento

Cos’è Acqua Evo

Analisi acqua di Spoleto

Analisi acqua di Foligno