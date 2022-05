Accusati di 50 furti tra Perugia, Spoleto e Marsciano, arrestati in 8 | Aggiornamenti e Video

Contestata l’associazione a delinquere finalizzata ai furti

Gli arresti, eseguiti tra l’Umbria, Udine, Brescia, Trento e Caserta, sono stati al centro di una conferenza stampa della Procura di Perugia martedì mattina alla presenza del questore Giuseppe Bellassai.

Agli indagati viene contestata l’associazione a delinquere finalizzata al furto, “che ha una importanza diversa – ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile Gianluca Boiano – rispetto a un singolo arresto, che non stronca un fenomeno come quello che abbiamo avuto da un fenomeno come quello che abbiamo avuto dal dicembre 2021 al marzo 2022″.

Refurtiva per 200mila euro ma pochissima ritrovata. Sparite armi rubate

I numerosi furti effettuati avrebbero fruttato alle due bande di albanesi – senza alcun collegamento tra loro – tra i 150 e i 200mila euro, pari ad oggetti e denaro rubati in case e negozi. Le forze dell’ordine sono riuscite però a ritrovare durante le perquisizioni soltanto 4mila euro in contanti e alcuni orologi, il resto si presume sia stato portato in Albania. Dalle intercettazioni, infatti, è emerso come gli albanesi coinvolti si preoccupavano di mandare in beni in patria.

Diverse anche le armi rubate nei vari furti messi a segno, che non sono state ritrovate. In una intercettazione, i malviventi si dicevano preoccupati di avere tra la refurtiva delle pistole.

I covi delle bande a Perugia

I covi delle due bande di ladri erano a Perugia, in un’abitazione di Sant’Enea e in una di San Fortunato della Collina. Dopo i primi riscontri investigativi, gli inquirenti hanno posizionato telecamere a ridosso dell’abitazione di Sant’Enea. Nel frattempo, però, si era avuta contezza di altri colpi e dunque sono iniziate le indagini per individuare il secondo gruppo.

Auto a noleggio per eludere indagini

Il modus operandi ricostruito prevedeva l’utilizzo di auto a noleggio, guidate da una persona che portava i malviventi delle abitazioni, scelte a caso in base alla facilità di accesso, visitate tra le ore 18 e le 21. Venivano compiuti 3-4 colpi e poi i ladri si allontanavano a piedi. Usavano quindi cellulari dedicati con i quali si facevano venire a riprendere da un’auto.

Non chiaro il coinvolgimento nel furto che ha provocato la morte di Giuseppina

Le forze dell’ordine sono dunque riuscite a stringere il cerchio su due bande dedite ai furti in casa che tanta apprensione avevano creato tra gli abitanti della Media Valle del Tevere in particolar modo. In un caso, il furto si era trasformato in tragedia: a metà marzo, infatti, la 60enne Giuseppina Ferranti era morta colpita da malore. Non è però chiaro se i ladri che avevano causato, con la loro azione, il malore fatale della donna siano tra quelli arrestati nelle ultime ore.

(articolo in aggiornamento)