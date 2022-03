Ancora furti a Marsciano, un colpo messo a segno a Compignano

La minoranza chiede una commissione sul tema della sicurezza

Nuovo furto ai danni di un’abitazione a Compignano. Si allunga il bilancio dei furti a Marsciano, ormai preso di mira con veri raid anche in pieno giorno. Così come in pieno giorno si è svolto quello ai danni della casa di Compignano.

La richiesta delle minoranze

Il tutto nei giorni in cui la sindaca Francesca Mele ha incontrato il prefetto, chiedendo impegni precisi. Parallelamente, anche i consiglieri comunali di minoranza si sono mossi. E’ stata infatti depositata una richiesta urgente per la convocazione di una commissione consiliare sul tema della sicurezza. “Il nostro approccio – fanno sapere i consiglieri di Marsciano Democratica – è dedito alla collaborazione e alla risoluzione delle problematiche dei cittadini e ci vede impegnati, non strumentalmente, alla valutazione di misure concrete e immediate“.