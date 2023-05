Accusa grave malore in auto, 70enne salvato da Polizia e 118 - Tuttoggi.info

Una Volante della Polizia è passata al momento giusto nei pressi della stazione di Trestina, evitando il peggio | Tempestivo anche l'intervento del 118

Attimi di paura ieri pomeriggio (14 maggio), nei pressi della stazione di Trestina (nella foto), dove un 70enne a bordo di un’auto ha accusato un malore.

Per fortuna, durante un controllo del territorio, sono passati in quel momento gli agenti della Squadra Volante, che hanno subito soccorso l’uomo, in preda ad una crisi cardio respiratoria. Subito è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza.

I poliziotti hanno assistito il 70enne fino all’arrivo dei sanitari che, sopraggiunti poco dopo, hanno avviato le procedure del caso e accompagnato l’uomo al locale ospedale per i dovuti accertamenti. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, in questo caso, è stato davvero evitato il peggio.