Accordo sindacale alla Cvc di Montone, bonus una tantum da 700 euro ai dipendenti - Tuttoggi

Importante accordo sindacale alla Cvc di Montone – azienda che produce camper – che porterà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’azienda metalmeccanica una una tantum di 700 euro suddivisa in due tranche (la prima è stata erogata con la mensilità di novembre, la seconda sarà nella busta paga di dicembre).

“Si tratta di una erogazione aggiuntiva rispetto alla contrattazione nazionale e integrativa – spiegano in una nota Riccardo Coccolini, della Fiom Cgil di Perugia, e Fabrizio Fratini, responsabile Cgil Alta Umbria – che arriva in un momento particolarmente critico per gli effetti che la guerra sta avendo anche sui prezzi energetici e quindi sulle bollette delle famiglie. Come affermiamo da tempo – proseguono i sindacalisti – la contrattazione aziendale assume sempre maggiore rilievo, per una redistribuzione della ricchezza prodotta dal processo produttivo rispetto ad obiettivi concordati e perché permette di rispondere in tempo reale all’evolversi delle situazioni”.