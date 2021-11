Accoglienza Migranti, il Marconi vince premio su campagna social

Iniziativa della Gsi. Ecco le raccomandazioni redatte dagli studenti

E’ Ilaria Borgna, studentessa del liceo scientifico Marconi, la vincitrice del concorso per la campagna social sui diritti dei migranti, promosso dalla ong GSI Italia con il progetto “Dublino, Europa conDivisa”.

Il lavoro con gli altri studenti esteri

Con l’occasione, gli studenti folignati che hanno collaborato al progetto, coordinati dalla prof.ssa Guarraci, hanno presentate alla preside Maria Paola Sebastiani e ai colleghi dell’istituto, 10 Raccomandazioni, prodotte insieme a mille giovani di altri 3 Paesi europei, Croazia, Serbia e Slovenia, destinate a David Sassoli, presidente del Parlamento, a Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea e ai parlamentari europei eletti nei 4 Paesi partecipanti al progetto.

Risultati nonostante la pandemia

Un risultato, quello delle 10 Raccomandazioni, raggiunto nonostante la pandemia, in oltre un anno di incontri in presenza e a distanza che studenti, insegnanti referenti e dirigenti di istituto, hanno raggiunto, facendo propria la questione migratoria, dibattendo sulle regole stabilite dalla convenzione di Dublino e cercando risposte praticabili per un suo aggiornamento.

Le raccomandazioni