Academy Perugia, assemblea generale delle 144 società affiliate

Il tecnico biancorosso Fabrizio Castori e Cristian Dell’Orco hanno voluto portare il proprio saluto facendo foto e firmando autografi ai presenti. “Un plauso alla società e a tutte quelle che curano la base ovvero la crescita dei ragazzi – ha affermato Castori – crescita che non riguarda solo il lato sportivo ma anche quello umano ed educativo. La passione e il sogno è il motore di questi ragazzi ed è bello perseguirli in questi contesti”. “Sono qui da due anni – ha aggiunto Dell’Orco – e ho visto personalmente le varie attività dell’Academy che coinvolgono i bambini, iniziative di questo tipo fanno conoscere la società e sono positive per i ragazzi“.

Nonostante sia arrivato da poco meno di un mese il Direttore sportivo Renzo Castagnini non è voluto mancare all’appuntamento. “Non mi sarei mai aspettato un movimento di questo tipo – ha detto il ds – i numeri sono importanti, ho lavorato per altre realtà (Juventus) ma non avevano questi numeri qui, quindi grande merito al presidente e a tutti coloro che portano avanti il progetto”.

Presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, che ha sottolineato come “l’amministrazione comunale è sempre vicina a queste iniziative e ai giovani che gravitano intorno al Perugia Calcio, vogliamo gratificare il lavoro che si sta facendo con le affiliate. Vedo contatti con società italiane e anche estere e questo ci rende orgogliosi perché il calcio va “rivisto” partendo dai giovani“.

All’incontro erano presenti anche il direttore generale Attilio Matarazzo, il responsabile settore giovanile Jacopo Giugliarelli, il responsabile logistica Giovanni D’Andrea e il team manager della prima squadra Massimiliano Rossi.

La chiusura non poteva che essere affidata a chi porta avanti da ben 12 anni il progetto Academy ovvero il vice presidente Mauro Lucarini: “Intanto ringrazio il presidente Repace per l’ospitalità in questa sala e poi tutte le componenti della società che si adoperano per portare avanti il progetto, le ragazze dello staff Academy e tutti gli istruttori. Dopo due anni di stop era importante ritrovarci proprio fisicamente. Sono tante le iniziative che ci aspettano e questo appuntamento ci dà modo di condividere idee e proposte”.